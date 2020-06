“Jojo Rabbit”

O que é: Foi considerado um dos melhores filmes de 2019 e teve seis nomeações para os Óscares, incluíndo para “Melhor Filme” e “Melhor Atriz Secundária”. O filme passa-se na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, e tem como personagem principal JoJo, um menino de dez anos que acredita ferozmente no nazismo, mas que vê todas as suas crenças a cair por terra, quando descobre que a sua mãe esconde em casa uma rapariga judia. Se não teve oportunidade de ver o filme no cinema, pode agora fazê-lo no conforto do sofá e, claro, sem esquecer as pipocas.

Quando: Às horas que o leitor desejar.

Onde: No videoclube do MEO

Transmissão online da peça "The Script: Make Yourself at Home"

O que é: Uma produção Kassys com Tristero, numa encomenda do Teatro do Bairro Alto e do programa ENTER da Fundação Onassis. Com autoria e direção de Liesbeth Gritter, coautoria de Peter Vandenbempt e interpretação de Anne Gridley, Cédric Coomans, Frans Poelstra, José Miguel Vitorino, Marco Mendonça e Rosa Weekers. O espetáculo será em inglês com legendagem em português.

Quando: 19h30

Onde: Facebook, Youtube, Twitter e website do Teatro do Bairro Alto

Fim das conversas online do ciclo BoCA Online

O que é: Termina ciclo de conversas com diferentes convidados sobre Corpo, Ciência, Pensamento, Comunidade, Sustentabilidade, Imaginação, em relação ao covid-19, moderado por Cláudia Galhós, Vítor Balenciano e a equipe do Gerador. A última sessão conta com a presença da ministro da Cultura, Graça Fonseca, numa conversa moderada por Vítor Belanciano.

Quando: 19h00

Onde: YouTube da BoCA Bienal

Concerto comemorativo do 13.º aniversário da Fundação José Saramago

O que é: A Fundação José Saramago faz anos e a data será assinalada com um concerto online de Mário Laginha Trio.

Quando: 18h30

Onde: Aqui

“Romeu e Julieta”

O que é: Um dos maiores clássicos do mundo do teatro volta a estar em cena, na versão de John Romão, na sala online do Teatro Dona Maria II. Esta peça conta com a interpretação de Mariana Monteiro, João Arais, João Jesus e muito mais.

A que horas: Às que o leitor desejar. A peça já se encontra disponível.

Onde: Na sala online do Teatro Dona Maria

“Missão Impossível: Operação Fantasma”

O que é: Tom Cruise está em mais uma aventura de “Missão Impossível”. Em “Operação Fantasma”, o espião Ethan Hunt é associado a um bombardeamento que assolou o Kremlin, em Moscovo. Com a agência Força de Missão Impossível desacreditada, Hunt, juntamente com outros ex-agentes, tenta limpar o nome da agência, ao mesmo tempo que procura impedir que outro bombardeamento ocorra. Se queria uma noite com emoção, esta pode ser uma sugestão a considerar para o serão de logo.

Quando: 22h15

Onde: Na Fox