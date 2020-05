O Cinema Trindade, no Porto, reabrirá a 1 de junho com a antestreia do filme “Surdina”, de Rodrigo Areias, disse à agência Lusa o exibidor Américo Santos.

Este cinema centenário, reinaugurado em 2017, reabre portas com medidas de segurança higiene e distanciamento social, no dia estipulado pelo Governo de reabertura geral de salas de espetáculos, teatros e cinemas, em tempo de covid-19. "Surdina", que deveria ter-se estreado em abril, tem argumento de Valter Hugo Mãe e do elenco fazem parte Ana Bustorff, António Durães e Jorge Mota, entre outros. Também a 1 de junho reabrirá o cinema São Jorge, em Lisboa, a sala de cinema lisboeta de gestão municipal, mas ainda sem programação regular anunciada. "É o primeiro passo rumo à normalidade cinematográfica", seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde, refere a sala de cinema em comunicado.