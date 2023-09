Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

O cineteatro de Amarante reabre ao público no dia 23, agora com 386 lugares, após obras de remodelação que envolveram 5,8 milhões de euros de investimento, informou hoje o município do distrito do Porto.

Igreja e Convento de São Gonçalo, em Amarante, distrito do Porto. Foto: Octávio Passos/Lusa