Os norte-americanos Clap Your Hands Say Yeah atuam na edição deste ano do festival Alive, que decorre em julho em Oeiras, num dia que já está esgotado, anunciou hoje a promotora Everything is New.

“O projeto musical do americano Alec Ounsworth junta-se ao Palco Sagres do NOS Alive’18, dia 14 de julho, no mesmo dia dos já anunciados At the Drive In, Perfume Genius, Real Estate, Mallu Magalhães e Marmozets”, refere a promotora num comunicado hoje divulgado.

Os bilhetes para dia 14, que tem os Pearl Jam como cabeça de cartaz, já estão esgotados, tal como os passes de três dias, estando apenas disponível um passe de dois dias (12 e 13 de julho).

Do cartaz do Alive, que decorre no Passeio Marítimo de Algés, fazem também parte, entre outros, Arctic Monkeys, Eels, Snow Patrol, Chvrches, Friendly Fires, Future Islands, Marmozets, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Real Estate, The Kooks, The National, Two Door Cinema Club e Yo La Tengo.