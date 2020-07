Alerta spoilers, que é como quem diz, este artigo contém algumas revelações sobre o desenrolar do filme, que podem surpreender que ainda não viu “Clueless”.

Em português, foi apresentado com o nome “As Meninas de Beverly Hills”, mas foi sob o nome original, “Clueless”, que ficou mais conhecido. Com alguma inspiração no livro “Emma”, de Jane Austen, que também teve direito à sua adaptação para longa metragem este ano, “Clueless” foi escrito e realizado por Amy Heckerling e produzido por Scott Rudin (também conhecido por “A Família Addams”).

Este é o típico filme sobre, e para, adolescentes dos anos 90: há calças descaídas, telemóveis com antenas e combinações de cores e padrões extravagantes (o mundo nunca vai esquecer o mítico outfit amarelo). Mas nenhum destes traços da época fez com que, um quarto de século depois, a longa-metragem ainda esteja presente e haja toda uma geração marcada pelas suas referências, tornando-se num filme de culto.

Os cerca de 90 minutos giram em volta de Cher Holowitz, personagem interpretada por Alicia Silverstone, uma adolescente que, no fundo, não passa de um cliché. É filha de um advogado de sucesso e sempre viveu rodeada de luxo. É mimada, procura constantemente a aprovação do pai, está habituada a ter sempre tudo à sua maneira e, acima de tudo, gosta de ser o centro das atenções. De forma resumida, e como é vista por muitas das pessoas que estão à sua volta, os únicos traços de personalidade de Cher são ser má e ter o shopping como habitat natural.

Ao seu lado, tem a sua melhor amiga, Dionne, com quem tem uma ligação muito próxima e honesta. As duas raparigas, cujos nomes têm origem em duas divas da música, como as próprias dizem nos primeiros minutos do filme, são, ou, pelo menos, tentam ser as rainhas do liceu. Consideram-se intocáveis e superiores, e veem muitas vezes aqueles que estão à sua volta como “projetos de caridade”.

Se, durante grande parte do filme, Cher parece ser uma adolescente superficial e vazia, tudo muda quando conhece Tai, uma miúda nova na escola, que acolhe como a sua próxima grande missão. A rainha do liceu pretende virar a vida de Tai do avesso e, como não podia faltar, assistimos a uma sequência de planos que mostram de mudança de look com uma música catchy no fundo. A miúda nova faz agora parte da elite e ninguém melhor do que Cher para a ajudar a conquistar um dos rapazes mais cobiçados da escola.