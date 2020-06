Procurando “incentivar à retoma do funcionamento das Casas de Fado existentes no centro histórico” da cidade, a Câmara oferece (através da aquisição das bilheteiras) uma série de 12 serões da canção de Coimbra nas casas Fado ao Centro e Centro Cultural ‘à Capella’, cujo acesso é gratuito mas, como todos os outros concertos, sujeito a reserva prévia.

Em relação ao espetáculo itinerante de ‘vídeo mapping’ nas fachadas das casas, da empresa O Cubo, denominado “Festival à Janela”, a Câmara pretende que “o público assista, confortavelmente, a partir das janelas e varandas de suas casas a concertos projetados no espaço urbano, com duração entre 10 a 15 minutos”.

Noiserv, Teresa Salgueiro, The Legendary Tigerman e Jack Pierce são alguns dos artistas que integram o programa deste “singular festival”, que poderá ser assistido a partir de janelas e varandas do Vale das Flores e do Bairro Norte de Matos, na noite de 03 de julho, do Cidral e da Solum (dia 04), de Celas e dos Olivais (dia 05), do Monte Formoso, do Loreto, da Pedrulha e de Eiras (dia 10) ou de Santa Clara e São Martinho do Bispo (dia 11), sempre a partir das 21:30.

As Festas da Cidade de Coimbra foram pensadas “tendo em consideração o exato cumprimento de todas as normas preconizadas pela DGS”, assegura a Câmara, referindo designadamente que os espetáculos “cumprirão a lotação possível imposta por lei e serão devidamente delimitados”, os lugares serão previamente identificados, cumprindo um distanciamento mínimo de metro e meio entre os espetadores e a entrada e a saída do público serão efetuadas em circuitos próprios.