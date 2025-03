“Coimbra vai receber o maior evento dedicado à felicidade em Portugal, com vista a assinalar com inovação, diferenciação e elevação, o Dia Internacional da Felicidade. É um evento pioneiro e multidisciplinar que tem como mote ‘A felicidade é o caminho’”, destacou o diretor executivo da GoldenSkill, Diogo Coelho.

A primeira edição do Portugal Happiness Summit 2025 vai ter lugar entre os dias 20 e 23 de março, em dois palcos da cidade de Coimbra: Auditório Rui de Alarcão da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra e Seminário Maior de Coimbra.

O evento, que visa promover um espaço informado e acessível de discussão, reflexão e debate sobre a importância e o significado da felicidade nos diferentes domínios da vida, propõe “uma programação rica, diversificada e recheada” com conferências, palestras, ‘workshops’ e oficinas.

Durante a conferência de imprensa de apresentação do evento, que decorreu esta tarde no Auditório Rui de Alarcão, Diogo Coelho informou que participarão “mais de duas dezenas de oradores de excelência, nacionais e internacionais” no Portugal Happiness Summit 2025.

Entre os oradores estarão António Sala, Luís Represas, Isabel Alçada, Mário Augusto, Guilherme Leite, Titta Maja-Luoto, Vanessa Fernandes, Susana Dias Ramos, Ana Abrunhosa, Ana Cortez Vaz, Carlos Fiolhais, Fábio Borges, Gabriel Leite Mota e Joana M. Lopes.

Também participarão João Gouveia Monteiro, Jorge Pina, Jorge Humberto Dias, Luísa Ducla Soares, Margarida Gaspar de Matos, Micael Sousa, Padre Nuno Santos, Rita Carvalho Marques e Stella Bettencourt da Câmara.

“Pretendemos atrair centenas de participantes, incluindo empresários, empreendedores, decisores políticos, líderes associativos, membros da comunidade académica e científica, representantes dos municípios da região, investigadores, estudantes e público em geral. As inscrições para o evento estão abertas a partir de hoje e contamos chegar às 200 entradas pagas”, referiu.

De acordo com Diogo Coelho, o passe geral para os quatro dias tem o valor de 30 euros, no entanto, os estudantes da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra terão acesso gratuito ao evento.

A sessão de abertura irá decorrer na manhã do 20 de março no Auditório Rui de Alarcão da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, enquanto os restantes dias terão como palco o Seminário Maior de Coimbra.

O evento, “que pretende ser para todas as idades”, contempla ainda um programa destinado às crianças e às famílias, com ‘workshops’, de entrada gratuita.

O Portugal Happiness Summit 2025 é promovido pela empresa GoldenSkill, com apoio da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra e do Seminário Maior de Coimbra.