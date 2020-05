Depois de quase três meses encerrado por causa das medidas restritivas para conter a covid-19, o Coliseu dos Recreios, que tem capacidade para acolher até quatro mil espectadores, reabre com um concerto para 120 pessoas.

“Todos os espectadores serão recebidos à porta pelos organizadores, sendo depois encaminhados para os lugares marcados no palco do Coliseu, que estão de acordo com o espaçamento sugerido pela Direção-Geral da Saúde”, lê-se no comunicado.

O concerto de Pierre Aderne será também transmitido 'online', em direto, mediante um código de acesso previamente adquirido na produção do músico.

Pierre Aderne tem há vários anos o projeto musical e de tertúlia Rua das Pretas, em Lisboa, pela qual já passaram vários músicos portugueses e estrangeiros e com o qual lançou o álbum “Um copo de fado, dois de bossa” (2018).