Em comunicado, a organização do Coliseu do Porto revela que o Lounge Ageas, sediado no piso 1 do edifício, será um espaço de trabalho que irá fazer parte da Rede de Residências Artísticas da cidade do Porto.

Citada no documento, a presidente do Coliseu do Porto, Mónica Guerreiro, esclarece que, aproveitando a ocasião do 80.º aniversário, o novo programa de residências artísticas se destina a “estimar o desenvolvimento de carreiras artísticas em pintura, escultura, desenho, fotografia, joalharia” e outras vertentes visuais.

“Pretende o Coliseu Porto Ageas expandir a sua atividade, além das artes performativas às quais sempre se tem dedicado”, afirma, observando que o novo espaço permitirá “colmatar as lacunas deste setor artístico que tantas vezes carece de espaços de trabalho”.

A propósito da efeméride, a organização anuncia também a criação do Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas — Artes Circenses / Dança, iniciativa que tem por objetivo promover talentos em duas áreas “de enorme importância” no panorama artístico.

“Com este prémio procuramos premiar carreiras que estejam em fase de afirmação”, nota Mónica Guerreiro, acrescentando que a iniciativa visa cumprir um dos propósitos de uma casa de espetáculos, nomeadamente, “apoiar e suportar as trajetórias artísticas mais relevantes, mas também os talentos emergentes”.

O prémio, cuja atribuição é anual, vai distinguir profissionais das artes circenses ou da dança, tais como intérpretes, coreógrafos, cenógrafos, produtores e programadores, com idade até 30 anos (inclusive) na data da atribuição.

Em 2022, o prémio destina-se às artes circenses e, em 2023, à dança.

O vencedor será anunciado a 19 de dezembro de cada ano, e recebe cinco mil euros de prémio, seja no ano das artes circenses ou no ano da dança.

Na missiva, a organização do Coliseu revela ainda que, no âmbito do concurso “Desenha o Coliseu”, lançado a 01 de outubro, foram selecionados, entre os mais de 100 desenhos, seis vencedores: Vicente Cruz (pré-escolar), Amélia Couto (1.º ciclo), Patrícia Barbosa Alves (2.º ciclo), Alice Cardoso Moreira e Manuella Souza Pinto (3º ciclo), Maria Brandão da Cruz (secundário) e Vasco Mota (superior).

“Do pré-escolar ao ensino superior, a participação dos alunos foi massiva. Recebemos mais de 100 desenhos, de vários pontos do país, e são estes que podemos ver expostos no novo Lounge Ageas. Estes trabalhos são a demonstração de como a arquitetura e os interiores de uma sala de espetáculos como o Coliseu pode ser tão sugestivo para a imaginação, até dos mais pequenos”, conclui Mónica Guerreiro.