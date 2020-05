Hoje celebra-se oficialmente, e pela primeira vez no mundo, a Língua Portuguesa.

Desde 2009 que o dia de hoje era conhecido como Dia da Língua e da Cultura Portuguesa, mas só o ano passado é que a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) oficializou a data para o Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Assim, para fazer homenagem a esta data histórica, aqui seguem várias sugestões:

Festival 5L

Para celebrar este dia, estava a pensada a inauguração do Festival 5L, uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, que tinha como fim promover a “a língua, a literatura, os livros, as livrarias e a leitura na cidade”.

No entanto, devido à pandemia, o festival foi adiado para 2021 e foi substituído pela plataforma digital Lisboa 5L, que irá passar debates com escritores dos diferentes países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assim como outros conteúdos.

O primeiro painel começa 15h30 na página do Festival. Para não perder nada do que se vai passar, pode clicar aqui.

_____

Festival de Música Lusófona

Onde: Facebook Sociedade Portuguesa de Autores

A que horas: 21h30

Nota: Esta iniciativa foi criada pela Sociedade Portuguesa de Autores e irá transmitir online o Festival de Música Lusófona que teve lugar em 2017

_____

À conversa com Rui Zink

Onde: No facebook do Centro de Língua Portuguesa em Praga

A que horas: 18h00

Nota: Rui Zink irá estar à conversa Martina Čáslavská, que está a traduzir o seu romance, "A Instalação do Medo". A conversa será em português e para além de se falar sobre a obra, também se irão abordar outros temas relacionados com a literatura portuguesa. Esta conversa faz parte do programa do Festival "Dia Mundial da Língua Portuguesa: por mares virtuais nunca antes navegados", organizado pelo Instituto Camões em Praga. Para saber mais sobre este evento, clique aqui.

_____

Celebração "oficial" do Dia Mundial da Língua Portuguesa

Onde: No canal de Youtube do Instituto Camões — Instituto da Cooperação e da Língua

A que horas: 12hoo

Nota: O primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa assinala-se com uma cerimónia e um concerto online em que participam duas dezenas de personalidades lusófonas da política, letras, música ou desporto. Através do canal de YouTube do Instituto Camões serão difundidas mensagens do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, do Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro português, António Costa, do chefe de estado de Cabo Verde e presidente em exercício da CPLP, Jorge Carlos Fonseca, do secretário-executivo da CPLP, Francisco Ribeiro Telles, e do embaixador Sampaio da Nóvoa, representante de Portugal na UNESCO. A estes, juntaram-se cerca de duas dezenas de outras personalidades lusófonas incluindo escritores, músicos, cineastas ou cientistas.

Entre eles contam-se os escritores Mia Couto (Moçambique), Germano Almeida (Cabo Verde) ou Manuel Alegre (Portugal) e os cantores Adriana Calcanhoto (Brasil), Dino Santiago (Portugal/Cabo Verde) ou Carminho (Portugal). Participam também o futebolista Pedro Pauleta, o canoísta Fernando Pimenta (Portugal), o cineasta Flora Gomes (Guiné-Bissau), a cientista Maria Manuel Mota, o teólogo e cardeal José Tolentino de Mendonça (Portugal) ou o político timorense José Ramos-Horta, entre outros.

A efeméride contará ainda com um espaço de concerto com os músicos do Aline Frazão (Angola), Ivan Lins (Brasil), Teófilo Chantre (Cabo Verde), Manecas Costa (Guiné-Bissau), Stewart Sukuma (Moçambique), João Gil (Portugal), Tonecas Prazeres (São Tomé e Príncipe) e Zé Camarada (Timor-Leste).

_____

Um debate a não perder

Onde: No facebook da editora Guerra e Paz

A que horas: 15h00

Nota: Este debate, organizado pela editora Guerra e Paz, terá como oradores os linguístas Fernando Venâncio, Marco Neves (escritor e cronista do SAPO24) e o jornalista Nuno pacheco. O editor Manuel S. Fonseca será o moderador. O Acordo Ortográfico e o romance Assim Nasceu uma Língua serão alguns dos tópicos que serão abordados.

Findas as sugestões temáticas relacionadas com o Dia Mundial da Língua Portuguesa, passamos a outras — que vão desde conversas online, a cinema, passando ainda por uma sessão de poesia queer.

Conversas

Live Storytelling - Perguntas e Respostas com James McSill

Onde é: No Facebook ou YouTube da Comunicação Mais Eficaz

A que horas: 21h30

Nota: Para aceder ao grupo de Whastsapp, onde será informado sobre quando o live irá começar e onde terá a possibilidade de colocar perguntas a James McSill, aceda ao Grupo Storytelling Portugal.

Poesia

Sessão de “Poesia Queer”

Onde é: Instagram do teatro D. Maria II

A que horas: 17h00

Nota: Esta sessão de poesia será feita pelo Clube dos Poetas Vivos, onde Teresa Coutinho convida vários atores para a leitura de alguns poemas. Esta iniciativa conta com a parceira da Casa Fernando Pessoa.

Workshops e Aulas

Workshop Conciliação do tempo e das tarefas da família durante a fase pandémica da COVID19

Onde é: Na plataforma JITSI, mediante inscrição, que poderá se feita aqui .

Quando: Às 18h00.

Nota: O workshop será feito pela Psicóloga Clínica, Maria Godinho, e destina-se a pais.

____

Aula de Pilates com a instrutora Linda Almeida, formada pelo Australian Physiotherapy and Pilates Institute

Onde: Instagram da Fox Life

A que horas: 18h30

_____

Formação - Teatros em Tempos de Pandemia

Onde: Os detalhes serão dados mediante inscrição, que pode ser feita aqui.

A que horas: A formação irá decorrer às terças e às quintas-feiras, entre as 09h00 e as 20h00

Nota: Não é necessário qualquer tipo de formação ou grau de aprendizagem em teatro, só vontade de aprender. A interpretação, a improvisação, o movimento, a respiração, a voz e o relaxamento são as temáticas que serão postas em prática.

Cinema

Exibição do filme "O Sétimo Selo", de Ingmar Bergman

Onde: Na página oficial do Medeia Filmes. Pode ver a página aqui.

A que horas: O filme estará disponível a partir das 12h00 e irá estar disponível até Às 12h00 do dia 07 de maio.

_____

CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela - Edição de 2019

Onde: Na página de Facebook do CineEcoSeia irá encontrar uma publicação que mostra quais as curtas-metragens que poderá visualizar hoje. Basta escolher e clicar no filme que desejar. Depois será redirecionado para uma página de YouTube.

A que horas: Às que desejar, uma vez que não vai ser um vídeo transmitido em direto.