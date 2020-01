Esta segunda-feira, 3 de fevereiro, O Primeiro Capítulo tem encontro marcado n'A Sala, em Lisboa, às 18h30, sob o tema "Amor".

No mês dos enamorados, desafiam-se pessoas que gostam de escrever a partilhar os seus textos neste encontro, que contará com a presença de Patrícia Reis, autora de vários livros e cronista do SAPO24.

Os textos selecionados serão depois publicados no SAPO24 a 14 de Fevereiro, marcando desta forma o Dia dos Namorados.

Pode participar com poemas, ensaios, crónicas, microcontos ou qualquer outro género literário. Há certamente lugar para apaixonados e corações partidos — desde que não se excedam as 500 palavras. A participação é gratuita.

O que pode esperar? Receber (dar) opiniões honestas e construtivas.

Não apareça de surpresa, para participar tem de se inscrever aqui.

O ponto de encontro é no espaço A Sala, em São Bento (mesmo em frente à Assembleia da República). Sim, servem cafés, mas este espaço é bem mais do que isso. Aqui lê-se tarot, há tempo para jogos de tabuleiro, leem-se livros, contam-se, escrevem-se e ouvem-se histórias.

Crente de que o divórcio é a melhor ideia de sempre, Patrícia Reis junta-se a'O Primeiro Capítulo e ao SAPO24 para falar de Amor.

Além de cronista do SAPO24, é autora de inúmeros livros como "As Crianças Invisíveis", "Gramática Do Medo", "Morder-te O Coração" e "O Que Nos Separa Dos Outros Por Causa De Um Copo De Whisky" (vencedor do Prémio Nacional de Literatura da Fundação Lions).

Patrícia Reis começou a sua carreira como jornalista em 1988 e desde 2000 que assume a edição da revista Egoísta. É ainda autora de várias biografias, de um romance fotográfico e de livros infantojuvenis.