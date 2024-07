"À Primeira Vista", com o nome original "Prima Facie", é um monólogo escrito por Suzie Miller que estreou em Sidney em 2019. Fez depois uma digressão pela Austrália em 2021, foi apresentado no West End, em Londres, em 2022 e chegou à Broadway em 2023.

Pelo caminho, ganhou o prémio Australian Writers’ Guild Award for Drama, em 2020, o David Williamson Award for Outstanding Theatre Writing e o Major Australian Writers’ Guild Award.

Em 2022 foi nomeado para cinco prémios Lawrence Olivier, tendo arrecadado o de melhor peça e melhor atriz e 4 Tony em 2023, onde Jodie Comer ganhou, mais uma vez, o galardão de melhor atriz.

No mesmo ano, o espetáculo foi nomeado para mais de 20 prémios, tendo sido reconhecido com o de melhor peça e melhor atriz nos WhatsOnStage Awards e o de melhor atriz dos Drama Desk e Evening Standard.

A Portugal chegou em 2024 e surge depois de uma visita a Londres da protagonista Margarida Vila-Nova com uma amiga psicóloga, segundo contou a própria ao SAPO24 no ensaio de imprensa, numa entrevista que pode recordar aqui.

O tema consiste na história de uma jovem advogada proveniente de uma família humilde de classe trabalhadora, que trilhou a sua ascensão por exclusividade do seu próprio mérito e trabalho, estabelecendo-se como uma reconhecida advogada de defesa, amplamente reconhecida pela classe profissional. Ao longo da peça, a atriz transporta sozinha o público para a história desta mulher que começa no topo da confiança profissional e acaba vítima do próprio sistema em que trabalha.

Como conhece as regras do jogo, Teresa consegue levar o público passo a passo a tudo o que vai acontecer e descreve emocionalmente toda a experiência, num espetáculo que, além de levar ao debate sobre a justiça e funcionamento dos tribunais, leva também a questionar a forma de viver um episódio de violência, mesmo quando este é familiar.

A peça estreou na quarta-feira, dia 24 de julho, no Maria Matos, em Lisboa, onde vai ficar até dia 10 de agosto. Esta é uma peça produzida pela Força de Produção e os bilhetes já estão à venda aqui e custam 20 euros. Os espetáculos são sempre às 21h00.