CREME DE CURGETE E ALHO-FRANCÊS

Tempo: 30 minutos

Doses: 4

Dificuldade: Fácil

INGREDIENTES

2 curgetes

2 alhos-franceses

150 g de couve-flor

Fio de azeite

Coentros frescos q.b.

Sementes de sésamo ou de abóbora (opcional)

PREPARAÇÃO

Pré-aqueça a air fryer a 180 oC.

Coloque a curgete, os alhos-franceses e a couve-flor partidos em pedaços do mesmo tamanho. Adicione um fio de azeite e programe 12 minutos a 180 oC.

Coloque tudo num robô de cozinha, cubra com água, uma pitada de sal e os coentros frescos.

Triture até obter um creme homogéneo. Sirva com sementes de sésamo ou de abóbora. Além de ser bastante saudável, ajuda a aumentar a saciedade quando mastigamos e comemos as nossas sopinhas.

DICA DO PAI

Se quiser, pode adicionar os talos de coentros na air fryer. Acrescente as folhas apenas no final para ficar com uma cor vibrante e um sabor fresco.

ROLO DE PERU E AVEIA

Tempo: 25 minutos

Doses: 4

Dificuldade: Fácil

INGREDIENTES

500 g de peito de peru picado

2 chávenas de flocos de aveia

2 colheres de sopa de iogurte

3 colheres de sopa de polpa de tomate

2 ovos

1 cebola

Queijo ralado q.b.

Salsa picada q.b.

Alho em pó q.b.

Sal e pimenta q.b.

Cobertura e recheio

6 colheres de sopa de molho de tomate

3 colheres de sopa de molho de soja

Fatias de queijo a gosto

Fatias de bacon a gosto

Livro: "Como Fazer (quase) Tudo na Air Fryer" Autor: Rui Marques (A Pitada do Pai) Editora: Presença Data de Lançamento: setembro de 2024 Preço: € 19,90 Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

PREPARAÇÃO

Numa taça, comece por colocar o peito de peru (ou frango) picado, os flocos de aveia, os ovos e o iogurte. Mexa bem. Adicione os restantes ingredientes e temperos.

Estique a película aderente na mesa e forre com fatias de bacon.

Espalhe a mistura de carne picada por cima e adicione as fatias de queijo e bacon a gosto.

Enrole bem, coloque no tabuleiro e retire a película. Pincele com o molho de tomate e o molho de soja.

Leve a assar na air fryer durante 20 minutos a 200 oC, com umas rodelas de cebola por baixo.

DICA DO PAI

Outras sugestões de recheios: farinheira, alheira, espinafres, curgete, pimentos...

RABANADAS COM CHOCOLATE

Tempo: 20 minutos

Doses: 8

Dificuldade: Fácil

INGREDIENTES

1 pão fatiado (preferencialmente com 2 dias)

1 litro de leite ou bebida vegetal

3 ovos + 2 gemas

2 paus de canela

Mel ou adoçante q.b.

2 casquinhas de limão

Chocolate q.b.

Morangos q.b.

Açúcar ou adoçante q.b.

Canela em pó q.b.

PREPARAÇÃO

Num prato, coloque o leite ou bebida vegetal, os paus de canela e as casquinhas de limão. Deixe aromatizar e demolhe o pão.

Noutro prato, bata os ovos e adicione um pouco de adoçante ou mel.

Passe o pão pelo ovo batido e coloque na air fryer. Programe 8 minutos a 180o C.

Retire da air fryer, polvilhe com canela e adoçante, e recheie com chocolate e morangos.

Pode servir polvilhado com açúcar ou adoçante e canela em pó.

DICA DO PAI

Pode rechear com banana, doce de leite ou compota. Também pode tostar na frigideira.