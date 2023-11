Com estas preocupações em mente, o SAPO24 selecionou algumas dicas essenciais para fazer desta ocasião uma experiência de compras com cibersegurança e com uma visão mais sustentável.

No que diz respeito à cibersegurança, a escola tecnológica Ironhack sugere cinco dicas essenciais a ter em conta enquanto se faz compras na Black Friday:

Comprar apenas em sites de confiança: ao realizar compras online, o consumidor deve certificar-se que usa apenas sites de confiança e conhecidos. É aconselhável evitar ofertas que pareçam suspeitas ou que provenham de fontes não confiáveis. Os sites seguros geralmente têm "https://" no seu endereço.

Utilizar a autenticação de dois fatores: reforçar a segurança das contas online habilitando a autenticação de dois fatores sempre que possível adiciona uma camada extra de proteção, visto que exige uma verificação adicional além da palavra-passe.

Estar atento a e-mails de phishing: ter cuidado com e-mails que oferecem promoções irresistíveis. Os consumidores devem verificar cuidadosamente a autenticidade dos e-mails recebidos, evitando clicar em links suspeitos. As empresas legítimas não solicitam informações pessoais ou financeiras via e-mail.

Atualizar palavras-passe e utilizar cartões virtuais: antes de iniciar as compras da Black Friday, o utilizador deve certificar-se de que as suas senhas estão atualizadas e são robustas. É importante considerar o uso de cartões virtuais ou métodos de pagamento seguros para minimizar os riscos em caso de comprometimento.

Monitorizar as contas de forma regular: ficar atento às atividades nas contas bancárias e cartões de crédito bem como monitorizar regularmente as transações pode ajudar a identificar rapidamente qualquer atividade suspeita, permitindo uma resposta imediata.

Já do ponto de vista da sustentabilidade, a Spotahome, uma plataforma que alia a tecnologia ao imobiliário, apresenta as seguintes sugestões: