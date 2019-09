Segundo Luís Figueiredo, as empresas que estiveram esta noite em Paris levaram "tecnologia de ponta" e querem mostrar os seus avanços desde a fiação até à confeção de têxteis e vestuário.

"O retorno é aproveitarmos as pessoas que vêm à Semana da Moda de Paris para mostrar a indústria portuguesa. Os comentários são entusiasmantes", disse Luís Figueiredo.

Estas valências podem também conjugar-se e oferecer novas potencialidades aos clientes do têxtil nacional.

Já o secretário de Estado da Economia português, João Neves, considerou haver “espaço para várias intervenções” em Paris.

“O que as empresas fazem é mostrar as suas capacidades em termos do produto que têm para oferecer aos seus clientes. Nós temos capacidades em diferentes áreas e essas áreas podem complementar-se. Mostra que não temos só para oferecer um produto com qualidade intrínseca, mas com inovação, design e moda", referiu João Neves.

Esta promoção das empresas portuguesas em Paris, assim como uma campanha de comunicação até ao final do ano à volta do têxtil português, tem um investimento de 350 mil euros e a iniciativa foi cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização do Portugal 2020.