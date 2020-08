Em comunicado, a promotora Everything is New esclarece que os bilhetes já comprados para abril e janeiro são válidos para o concerto de novembro de 2021, sem necessidade de troca.

Bon Iver é o projeto do músico norte-americano Justin Vernon e tem como mais recente disco “I, I”, lançado no ano passado.

As entradas no concerto têm um custo entre os 35 e os 51 euros.