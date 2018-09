Nas semifinais das categorias de Ópera e Zarzuela, que decorreram na quinta-feira à noite no TNSC, palco desta edição da Operalia, o cantor português qualificou-se para a final das duas vertentes.

O espetáculo da final, hoje às 18:00, é aberto ao público e contará com a participação da Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por Plácido Domingo, fundador do concurso.

Luís Gomes estudou no Conservatório Nacional de Lisboa, na Escola Superior de Música de Lisboa e na Guildhall School of Music and Drama em Londres, onde se licenciou em Canto e fez mestrado em Ópera.

Passou pela Royal Opera House e, em junho, estreou-se no palco do Teatro Nacional de São Carlos, em “La Traviata”, com um papel que vai voltar a interpretar em outubro no Coliseu do Porto.