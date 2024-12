O artista Cifrão, conhecido pela participação na série “Morangos com Açúcar” e por ter integrado a banda portuguesa D’zrt, e o cantor português Agir, irão liderar duas talks gratuitas, neste mês de dezembro. Cifrão irá promover uma conversa informal com todos os participantes, partilhando as experiências pessoais e profissionais, de uma carreira recheada de sucessos, enquanto o cantor Agir irá promover uma sessão sobre a temática da produção musical, passando os seus conhecimentos aos participantes, refere a junta de freguesia em comunicado.

Até ao final do ano, serão várias as figuras nacionais a participarem deste programa, cujo principal objetivo é levar a educação a outras direções, para além das tradicionais. Mistura e masterização, literacia financeira ou ilustração serão outras das áreas abordadas nos próximos eventos, também de entrada livre, com nomes como Charlie Beats, Hugo Teixeira ou Vita Malonga.

O que se pretende é proporcionar novas experiências aos jovens (a partir dos 13 anos) e adultos, sem limites de idades. O Horizontal 360º oferece uma série de vantagens, proporcionando flexibilidade no processo de aprendizagem, permitindo aos participantes seguirem ritmos próprios e explorarem temas de interesse pessoal. Outro benefício, desta atmosfera mais descontraída e colaborativa, passa pela estimulação da criatividade, da inovação e da participação ativa. Tendo em conta a informalidade e a intenção de fomentar a liberdade de pensamento com novas experiências, encontros e debates, a escola não terá um espaço físico exclusivo.

As talks e as atividades irão ocorrer nos vários espaços geridos pela Junta de Freguesia de Benfica, que vão desde os Castelos das Portas de Benfica ao Auditório Carlos Paredes, passando pelo Palácio Baldaya, o Cine-Teatro Turim e Jardim do Eucaliptal.

Os interessados podem confirmar a sua presença através das redes sociais do projeto ou via e-mail para horizontal360@jf-benfica.pt.