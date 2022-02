É o podcast ao vivo? Não. Mantendo a estrutura das rubricas mas recorrendo a conteúdos audiovisuais, “Conversas de Miguel” ao vivo junta em palco Pedro Teixeira da Mota, Carlos Coutinho Vilhena e alguns convidados surpresa.

"Há conversa aleatória sim, mas também pode haver stand up, insultos, desafios, danças de salão, surpresas e, quem sabe, uma análise de Miguéis. Para quem quer repetir a dose, na esperança de voltar a ser novamente feliz, o mais provável é voltar a ser surpreendido", revela o comunicado que anuncia as novas datas.

No dia 4 de março, Pedro Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Vilhena atuam no Super Bock Arena, no Porto, e no dia 12 de março regressam ao Campo Pequeno, em Lisboa.

O podcast “Conversas de Miguel” estreou a sua primeira temporada em outubro de 2020, tendo a segunda chegado em dezembro de 2021. À data de hoje conta com 72 mil e trezentos subscritores e já ultrapassou os três milhões e meio de visualizações.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e variam entre os 10 e os 35 euros.