Capicua é a convidada desta sexta-feira, 15 de maio, das "Conversas de roupão com Samuel Úria". Amanhã às 16h30, no Instagram do SAPO 24.

Eles divertem-se imenso! Pelos menos assim esperamos que seja. Capicua é a próxima convidada de Samuel Úria em mais uma conversa de roupão (será que depois do kimono e do pijama, voltamos ao endereço que dá nome a esta rubrica?) Novamente, em direto na página do Instagram do SAPO24, mas desta vez às 16h30 (basta seguir a nossa conta para ser notificado quando o live começar). Sem papas na língua, não podemos prever para onde a conversa ganhará asas. Uma coisa é certa, "Madrepérola", disco editado no início de janeiro deste ano, o terceiro de originais e o primeiro da "mãe Capicua", não ficará de fora. E a Invicta.... Como olhará a rapper para a cidade que nos últimos dois meses viu a sua paisagem humana transformada pelo novo coronavírus? Todas as sextas-feiras um convidado estará, de roupão caso cumpra o dress code, à conversa com Samuel Úria. Junte-se ao live e envie sugestões de quem gostava de ver e ouvir na próxima semana.