Estreia do filme "Os Tradutores"

O quê: Thriller realizado por Régis Roinsard, inspirado no processo de tradução de um dos bestsellers de Dan Brown e interpretado por Lambert Wilson, Olga Kurylenko e a portuguesa Maria Leite

Quando: Hoje

Onde: Cinemas Castello Lopes W Shopping, em Santarém, e Castello Lopes Espaço Guimarães

Regresso da peça "Monólogos da Vagina"

O quê: Com texto de Eve Ensler e encenação de Paulo Sousa Costa, e Teresa Guilherme, Carla Andrino e Vera Kolodzig no elenco, "Monólogos da Vagina" foi a peça escolhida para marcar este regresso da Yellow Star Company aos palcos

Quando: Hoje, às 21h30

Onde: Teatro Armando Cortez, Lisboa

Concerto online pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música

O quê: A Fundação Calouste Gulbenkian uniu-se às mais importantes salas europeias da rede ECHO (European Concert Hall Organisation) e partilha um concerto por dia. Hoje é transmitido o concerto da Orquestra Sinfónica do Porto, que sob a direção do maestro Stefan Blunier Maestro, interpreta "Gurre-Lieder" de Arnold Schönberg

Quando: Hoje, às 19h00

Onde: Cada concerto é transmitido simultaneamente nas páginas de Facebook de todas as salas de concerto que aderiram à iniciativa

Musical "Os Impagáveis”

O quê: O TIO – Teatro Independente de Oeiras estreia o musical “Os Impagáveis”, da autoria de Teresa Frota, com encenação de Henri Pagnoncelli e interpretação de Ana Sofia, Carlos d’Almeida Ribeiro, Jaime Soares, Lourenço Henriques, Luís Viegas, Paula Marcelo e Pedro Rodrigues. As músicas originais são de Cacau Ferreira Castro

Quando: Hoje, às 21h30. Até 1 de agosto

Onde: Edifício Parque Oceano, Santo Amaro de Oeiras

Inauguração online da exposição "Sem Limites"

O quê: A primeira exposição online promovida pelo movimento SOS Arte PT apresenta 300 obras de 117 artistas. O movimento foi criado no início de abril com o objetivo de criar propostas para "resistir" aos efeitos da crise no setor das artes visuais provocados pela pandemia covid-19

Quando: Hoje, às 18h00, na plataforma Zoom (sos.arte.pt.sem.limites@gmail.com)

Onde: Online até 30 de setembro, no Instagram, Facebook e website

Luís Tinoco e Rui Horta no ciclo de conversas “Eu cá, tu lá”

O quê: A iniciativa promovida pela produtora A Tempo pretende sensibilizar para a necessidade de pagamento das iniciativas culturais desenvolvidas online. O projeto promove semanalmente, às segundas e quintas-feiras, encontros entre um músico e um convidado ligado a uma área criativa.

Quando: Hoje, às 21h45

Onde: Facebook de A Tempo

Henrique Sá Pessoa: ABC da Culinária

O quê: Programa do chef Henrique Sá Pessoa "À La Sá Pessoa"

Quando: Todas as quintas-feiras, às 18h00

Onde: Canal 24Kitchen

