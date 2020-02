Escreve a BBC que a popular banda sul-coreana vai filmar, esta semana, vários programas de televisão em Seul para marcar o lançamento do último álbum "Map Of The Soul: 7".

Os programas vão ser gravados, mas sem plateia. O grupo pede que os fãs assistam em direto, via streaming.

O mesmo pedido foi dirigido aos jornalistas. A banda tem agendada para esta segunda-feira uma conferência de imprensa, inserida na promoção do novo disco, que irá ser transmitida também por videoconferência.

“Decidimos cooperar totalmente com a política do Governo e evitar fazer eventos com um grande número de participantes para impedir a propagação do coronavírus”, declara a editora Big Hit, em comunicado, partilhado no Twitter.

Por causa do surto, os Korean Music Awards, prémios onde os BTS estão indicados nas categorias artista do ano e música do ano, foram cancelados. Os vencedores serão anunciados na Internet no dia 27 de fevereiro.

Depois da China, a Coreia do Sul é o segundo país com mais casos: 556 casos identificados, cinco dos quais mortais.