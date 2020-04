“A epidemia do coronavírus é candidata ao título de emergência sanitária mais importante da nossa época. Não a primeira, não a última e talvez nem sequer a mais horrível. É provável que, quando terminar, não tenha produzido mais vítimas do que muitas outras, mas três meses passados sobre o seu aparecimento obteve já um primeiro lugar: o SARS-CoV-2 é o primeiro novo vírus a manifestar-se tão velozmente à escala global”, segundo a sinopse do livro.

As várias chancelas do grupo Penguin Random House têm apostado nos eventos 'online', entre os quais se incluem lançamentos de livros que não tiveram oportunidade de acontecer no formato habitual, como é o caso de “Sobre o Autoritarismo Brasileiro”, de Lilia Schwartz (Objectiva), “Apóstata”, de António Madaleno (Arena) e de “História Social Contemporânea” (Objectiva).

O grupo editorial tem feito também a antecipação de alguns lançamentos, enquanto os livros não são postos à venda, como é o caso do próximo livro do João Tordo, “Manual de sobrevivência de um escritor”, sobre o qual o autor tem falado, através de vídeos semanais que publica nas páginas de Facebook dele e da Companhia das Letras, e nos quais vai revelando temas do seu livro.

A Editorial Presença vai publicar ‘online’ “uma novidade”, "A Minha Mãe", de Roger Hargreaves (no âmbito dos livros infantis), relançar os livros "Estação Onze", de Emily ST. John Mandel, e "Febre", de Nick Louth, bem como a série “Harry Potter”, de J. K. Rowling, com as imagens de capa da editora Bloomsbury, pela primeira vez em Portugal (os sete volumes).

O grupo Almedina, para além dos livros técnicos, publica este mês “Noughts & Crosses”, de Malorie Blackman, na chancela Minotauro, o primeiro livro da trilogia assinada pela autora britânica, com uma extensa e premiada obra para o público jovem adulto, que já deu origem a adaptações televisivas.

O grupo editorial Leya lançou “Margarida Espantada”, o novo romance do Rodrigo Guedes de Carvalho, só em formato digital (ebook e audiobook), e reeditou alguns títulos que ainda são pedidos como é o caso de “Mais Vida, Mais Saúde, Mais Tempo”, de Manuel Pinto Coelho.

A Bertrand não tem qualquer novidade prevista para este mês, mas destaca que fez uma reimpressão da “Nova Gramática do Latim” (Quetzal), de Frederico Lourenço, dado ter notado “uma boa procura, resultante das aulas que [Frederico Lourenço] tem dado na Internet” (na sua página de Facebook).

Também a Tinta-da-China diz que não vai ter nenhum lançamento neste mês, já que tudo “foi adiado” sem “data para voltar a publicar”, mas destaca o "lançamento" do seu novo 'site'”.

O grupo 2020, detentor de chancelas como a Elsinore e Cavalo de Ferro, não vai lançar “nem novidades, nem reedições até que o mercado normalize”, tal como a editora Guerra e Paz, que não tem “qualquer previsão de novidades até meados de maio”.