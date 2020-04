Esta posição foi manifestada à agência Lusa após um encontro por via digital na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, onde os responsáveis se deslocaram hoje para apresentar um projeto de celebração do 25 de Abril.

Na sequência de um desafio lançado pelo primeiro-ministro, os diretores artísticos dos Teatros Nacionais de São Carlos, São João e D. Maria II, assim como da CNB, convidaram a Companhia Hotel Europa a criar uma obra documental em vídeo para festejar os 46 anos da Revolução.

O vídeo "Agora Que Não Podemos Estar Juntos", com testemunhos de pessoas que viveram a ditadura e resistiram ao fascismo, será apresentado no sábado, 25 de Abril, às 15:30, nas diversas plataformas 'online' do Governo, para que os portugueses possam assinalar a data sem sair de casa.

Devido às restrições de distanciamento social impostas pela pandemia, a proibição de espetáculos e encerramento de espaços culturais, milhares de artistas ficaram sem possibilidade de apresentar o seu trabalho.

"São de saudar as medidas do Estado, de mecenas, de associações e de fundações, mas são necessárias mais medidas que passem por financiamento e mudanças profundas na situação atual", defendeu Tiago Rodrigues, diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II.

"A realidade do setor artístico era muito precária. A pandemia veio agravar tudo, e vai ser demorada a retoma da atividade", avaliou o dramaturgo.

Na opinião do diretor o D. Maria II, "os artistas devem ter acesso a apoios transversais e setoriais para assegurarem a sua subsistência".