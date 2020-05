Segundo a informação divulgada, a reabertura acontece no âmbito do plano estabelecido de prevenção à pandemia de covid-19, que arrancou no dia 04 com a reativação dos espaços litúrgicos e atendimento aos peregrinos, embora sem celebrações comunitárias, nem presença física de peregrinos, como estipulado pelo Governo e pela Conferência Episcopal.

A exposição “Fátima Luz e Paz” recebe novamente visitantes e mostra uma novidade: estará patente a “Rosa de ouro” oferecida pelo papa Francisco na visita que fez a Fátima por ocasião do centenário das Aparições e canonização de Francisco e Jacinta Marto, em 2017.

Novidade é também o alinhamento do Museu do Santuário com a norma dos espaços museológicos em Portugal: o encerramento à segunda-feira.

As portas também vão voltar a estar abertas nas Casas de São Francisco e Santa Jacinta Marto, da Irmã Lúcia e na Casa-Museu de Aljustrel.

De acordo com a nota do Santuário de Fátima, o plano definido inclui recomendações relativas à higienização dos espaços, higiene pessoal, etiqueta respiratória, distanciamento físico, monitorização dos sintomas e proteção individual.