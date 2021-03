No dia 25 de março, pelas 21h, o clube de leitura É Desta Que Leio Isto, reúne-se novamente para falar de A Cidade e As Serras, obra clássica de Eça de Queiroz. O encontro terá como convidada especial Susana Romana, autora de variados projetos para televisão, teatro, imprensa e rádio, e que atualmente é guionista do 5 Para a Meia-noite e faz parte das Manhãs da M80, com a rubrica Macaquinhos No Sótão. É também autora do livro Escrever Para Comédia.

Mas falando do livro A Cidade e as Serras, este conta-nos a história de Jacinto, um descendente de uma família aristocrata lusitana que vive num luxuoso palacete em Paris e que acredita que a felicidade é diretamente proporcional ao grau de civilização. No seu palacete podem encontrar-se as mais modernas comodidades tecnológicas: telégrafo, telefone, teatrofone, conferençofone e até dois elevadores para conduzirem a comida da cozinha para a sala de jantar. Ainda assim, apesar da sua crença, Jacinto sente-se entediado e resolve viajar até à pacata vila portuguesa de onde a sua família é originária: Tormes.

Embora tenha preparado inúmeras caixas para acompanhá-lo nesta viagem, Jacinto acaba por ficar com pouco mais do que a roupa que leva vestida e aí começam as peripécias dum citadino nas serras portuguesas.

Este é um romance de Eça de Queiroz aclamado pela descrição realista da paisagem margens do Douro, mas também pelo retrato dos contrastes entre a excitação da vida citadina e a genuína beleza da vida no campo e o confronto entre bens materiais e espirituais. Um livro que junta numa só história a critica social à comédia.

