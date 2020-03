A proposta é dirigida à secretária de Estado adjunta e do Património Cultural e é fundamentada com os pareceres da Secção de Museus, da Conservação e Restauro e do Património Imaterial do Conselho Nacional de Cultura.

A proposta de classificação está disponível durante 30 dias para consulta pública e para os interessados se pronunciarem.

A DGPC justifica que a proteção e a valorização deste património arqueológico “representam valor cultural de significado para a nação”.

Há dois anos que a importância do local pode ser conhecida num Núcleo Interpretativo a funcionar num edifício construído pela Câmara de Vila Flor, financiado pelas medidas de compensação da Barragem do Tua e coordenado pela Direção Regional de Cultura do Norte.

O núcleo localizado na aldeia de Assares mostra alguns achados arqueológicos, reproduções e conteúdos com motivos de interesse do Cabeço da Mina que, por ocasião da inauguração, o presidente da Câmara, Fernando Barros, comparou a “um segundo Côa”.

O “Cabeço da Mina” está situado em terrenos privados numa pequena elevação do Vale da Vilariça, na margem direita sobranceira à ribeira do mesmo nome.

Também a esmagadora maioria das estelas se encontra na posse da família proprietária do terreno onde se situa o Cabeço da Mina.

A primeira pedra foi descoberta pelo patriarca ao lavrar os terrenos agrícolas e toda a história do local, dos achados e da região pode ser conhecida no Núcleo Interpretativo.