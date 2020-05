“Ao escolhermos o tema da longevidade, queremos trabalhar na divulgação da ciência (…) e trazer para cima da mesa uma série de questões que julgamos devem estar na esfera pública, e que certamente vão mudar a perceção que temos da contribuição dos idosos”, adiantou a programadora.

Fazer a ponte entre o conhecimento que está a ser desenvolvido nos laboratórios e quem vai ser implicado nesse conhecimento é um dos propósitos da iniciativa, mas Liliana Coutinho destacou que é “fundamental” a participação social das pessoas idosas e o reconhecimento da sua legitimidade para participar.

Liliana Coutinho referiu que “a ciência começa a abrir portas a uma vida mais longa e é importante este interface entre especialistas e a população, para que possamos atravessar esta fase de forma mais consciente”.

“A longevidade é muitas vezes vista pela negativa, como um peso difícil de gerir, mas pretendemos dar-lhe uma perspetiva diferente, valiosa e legítima”, sustentou.

Numa parceria científica com o Instituto Superior Técnico e a Nova Medical School, a Culturgest promove nos próximos dias 20 de maio, 03 e 23 de junho uma reflexão e debate sobre o tema “Longevidade: Precisão, Implicações Sociais, Regeneração”, avaliando o impacto da inteligência artificial e das tecnologias baseadas no conhecimento genético na gestão da doença, e a avaliação de como podem contribuir para um envelhecimento tardio com melhor qualidade de vida.