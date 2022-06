Num comunicado hoje divulgado, o Castelo de Chantilly adianta que a peça de prata dourada, com 70 centímetros de altura, esteve esquecida mais de um século numa das suas salas onde, devido à humidade, ficou oxidada, impondo uma profunda intervenção de restauro, concretizada nos últimos meses.

A peça, de origem portuguesa e datada de 1500-1520, será proveniente da Sé de Braga, onde é mencionada nos inventários, acrescenta o comunicado do castelo, atribuindo essa posse inicial a uma doação efetuada em 1531 pelo arcebispo Diogo de Sousa.

Apresentada como uma obra de “microarquitetura”, a custódia ou ostensório, originalmente usada em atos religiosos, combina múltiplos pináculos, arcos de trevo, ornamentos de plantas, pequenas estátuas, armas e símbolos dos reis de Portugal.

“Este objeto é um testemunho essencial da arte do Renascimento em Portugal. O seu restauro devolve-lhe o seu lugar na história e na história da arte portuguesa”, sustentam os serviços da instituição francesa.

O Castelo de Chantilly ressalvou que o restauro desta peça, que demorou seis meses, foi conseguido “graças ao apoio” da Galeria Mendes, em Paris, de Philippe Mendes, curador luso-francês e colecionador de arte, que fez parte do departamento científico do Museu do Louvre, onde lecionou igualmente História da Pintura Italiana

O processo de restauro foi liderado por Fabienne dell’Ava, especialista em conservação e restauro de obras em metal.

A mais antiga referência quanto à atual posse da custódia remonta a uma exposição dedicada a obras de arte da Idade Média e da Renascença, que esteve patente em Londres, no então Museu de South Kensington, atual Victoria & Albert, em 1862.

O catálogo desta exposição identificava como seu proprietário o duque Henri d'Orléans, filho do rei Louis-Philippe, então no exílio no Reino Unido. Ainda segundo o catálogo da mostra, citado pelo Castelo de Chantilly, a peça tinha sido adquirida, em 1859, a um antiquário em Londres, Samuel Pratt, por cerca de 300 libras.

Em 1871, a custódia acompanhou o duque d'Orléans no seu regresso a França e ao Castelo de Chantilly, entretanto reconstruído para acolher a sua coleção de arte.

Em 1886, com a doação do castelo e do seu acervo, a custódia transitou para o património do Institut de France, entidade que gere cerca de um milhar de instituições, entre academias, fundações, castelos e museus no país.

A partir de hoje, esta custódia vai estar exposta no Musée Condé, no Castelo de Chantilly, na região de Oise, no Norte de França, associando-se aos eventos a decorrer no âmbito da temporada cruzada França e Portugal.