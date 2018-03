Os portugueses Da Chick e First Breath Afer Coma atuam na edição deste ano do North Music Festival, que vai decorrer a 25 e 26 de maio na Alfândega do Porto, anunciou hoje a organização.

“Da Chick terá honras de abertura do palco principal a 25 de maio, num concerto intenso e cheio de ritmo, numa mistura de sons que promete trazer o ‘funk’ de volta. Os First Breath After Coma, com o terceiro álbum no horizonte, têm concerto marcado para o segundo dia do festival, 26 de maio”, refere a organização do North Music Festival, num comunicado hoje divulgado.

Para a edição deste ano do festival tinham já sido anunciadas as atuações de Linda Martini, Guano Apes, Gogol Bordello (no dia 25), Slow J e The Prodigy (a 26).

A primeira edição do North Music Festival decorreu em junho do ano passado, em Guimarães. Este ano a organização optou por realizar a iniciativa no Porto.