Roubamos a expressão aos Buraka Som Sistema ("From Buraka to the World") para o título — universo que não é, aliás, totalmente desconhecido a PEDRO.

"Drenas", tema incluído no álbum de 2017, "Damaia 2.0", foi escolhido para ser banda sonora de parte do espetáculo de apresentação da nova coleção da Savage x Fenty, marca de lingerie de Rihanna.

"Ontem o meu tema 'Drenas' passou no novo desfile da @savagexfenty enquanto a mais pesada Irina Shayk mandava aquele charme d'outros mundos. Ainda bem que a Rihanna foi na Damaia apanhar esta malha, deu mesmo para criar aquele momento inesquecível e mega especial", partilhou PEDRO na legenda de um vídeo onde é mostrado o momento.

PEDRO é Pedro Maurício, um dos nomes mais concorridos da produção musical a nível nacional. Depois de colaborações em projectos de Dino D’Santiago e Carlão, temas com Pedro Mafama e com o próprio Branko, o produtor e DJ da Damaia editou recentemente o seu primeira longa-duração, "Da Linha", disco com selo da Enchufada.

No desfile da nova coleção de lingerie estiveram ainda Demi Moore e Rosalía, entre outras estrelas.