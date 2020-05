O Museu Bordalo Pinheiro abriu ao público a sua coleção online, que conta com um inventário de mais 13 mil registos. De acordo com o comunicado, este inventário procura ser “um instrumento de referência para consulta, estudo e difusão pública da obra de Rafael Bordalo Pinheiro”, assim como de outros autores e artistas contemplados na coleção — como é o caso do filho de Bordalo Pinheiro, Manuel Gustavo.

Este acervo detém atualmente 13.200 objetos e tem vindo a ser enriquecido ao longo dos últimos 100 anos, através da coleção do fundador do Museu, Cruz Magalhães. As diversas obras estão organizadas em mais de dez categorias, que vão desde a Cerâmica e a Azulejaria até à Fotografia e à Gravura.

Para além de se poder navegar livremente pela coleção, também se pode partilhar imagens, reunir um conjunto de obras na secção “a minha coleção” — algo que só é possível através de um registo na página — e enviar sugestões por e-mail.

Esta coleção virtual vem juntar-se a um conjunto de outros recursos digitais já disponibilizados pela instituição, como por exemplo publicações sobre a história do museu ou jornais e “livros bordalianos, que visam dar a conhecer ao público a obra de Rafael Bordalo Pinheiro.

No comunicado, o Museu avança também que pretende ainda realizar uma apresentação pública desta iniciativa — que conta com a pareceria da empresa Sistemas do Futuro — "assim que possível".