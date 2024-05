Nesta exposição, preparada pelo Departamento de Cultura, Património e História Local, pretende-se abranger uma linha temporal desde a ditadura ao pós-abril, dando destaque aos acontecimentos e ação no concelho da Moita. A mostra está dividida em quatro temas-chave: política, economia e trabalho, educação e cultura e condições de vida.

Muitas foram as figuras do concelho da Moita, que ajudaram a criar esta exposição com os seus testemunhos que explicaram, na primeira pessoa, as dificuldades de viver num regime autoritário tendo, algumas delas, assistido à detenção de familiares pela PIDE. Foram elas, o Padre Fernando Belo, Dores Nascimento, António Chora, Daniel Justo, Adriano Encarnação, Luís Chula, Guilhermina Dias e Maria Ana Tomáz e Marcolino Fernandes.

António Chora, um dos protagonistas desta história, diz sentir-se orgulhoso por ver o seu testemunho chegar às pessoas desta forma. “Orgulho-me de ter começado nesta vida com 14 anos de idade e de nunca ter perdido essa alma de melhorar. É bom recordar o período pelo qual este país passou, é bom que tragam os jovens das escolas para ver estas coisas. É preciso eliminar o ponto de onde partimos quando não gostamos dele. Seja contra quem for, a liberdade está em primeiro lugar”, confessou num comunicado.

Quem também se emocionou ao ver as suas palavras reproduzidas nesta exposição foi Daniel Justo: “De facto é uma alegria ver esta exposição, acho que vale a pena e todos nós vamos poder ver, de facto, o que foi o passado, que já não queremos que ele volte e que está aqui nesta exposição. Espero sinceramente que os nossos munícipes venham visitar esta exposição sobre os 50 anos do 25 de abril. Liberdade sempre, fascismo nunca mais, nunca mais…”, afirmou no mesmo comunicado.

As visitas, dirigidas ao público em geral vão acontecer até dezembro às quintas, sextas e sábados das 10h00 às 12h30 horas e das 14h00 às 18h30 horas. As visitas guiadas, terão lugar às quintas e sextas-feiras mediante a marcação prévia. A entrada é livre. Mais informações podem ser obtidas através do email: div.cultpathl@cm-moita.pt