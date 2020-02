Em "Um Pouco Mais Pequeno Que o Indiana", Blaufuks mostra Portugal em 2004, pela janela de um carro. O 'road movie', que não teve distribuição comercial e raramente é exibido em público, é explicado pelo fotógrafo como a paisagem que percorreu no "Portugal pós-Euro 2004, prestes a entrar no governo provisório de Santana Lopes", como se lê no comunicado do cineclube.

"É um país parecido com a imagem que todos nós ainda temos da 'nossa terra', mas que já deixou de corresponder à realidade e é quase irreconhecível, como num postal", prossegue a citação de Blaufuks, no comunicado hoje divulgado. "Foi esse pensamento que me levou a querer fazer este filme (...) A realidade superou as minhas expectativas e, sim, era isto que eu queria para o meu filme. O problema é que não era isto que eu queria para o meu país".

A projecção de "Um Pouco Mais Pequeno Que o Indiana" está integrada no ciclo "Ai Portugal Portugal", que o Alvalade Cineclube desenvolve até junho, centrado na imagem que portugueses têm de si próprios no cinema.

As sessões do Alvalade Cineclube são de entrada livre e realizam-se no Centro Cívico Edmundo Pedro, a partir das 21:00.