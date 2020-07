Num comunicado partilhado no seu ‘site’ oficial, bem como nas contas nas redes sociais, David Fonseca anuncia que “Lost and Found — B Sides and Rarities” se estreia em 24 de julho de 2020.

“É uma porta diferente para o meu universo musical, a dar para um salão de artefactos e peças raras que andaram perdidas durante muito tempo. Agora que as encontrei, convido-vos a entrar. Sejam bem-vindos!”, refere o músico, cujo álbum mais recente, “Radio Gemini”, data de 2018.

“Lost and Found — B Sides and Rarities” inclui “16 canções nunca antes reunidas em disco”, que estiveram “espalhadas por gavetas” ao longo da carreira do músico.

“Sinto que há uma intenção única que as une e que falam de coisas que nem sempre estão a descoberto na minha discografia. Talvez algumas delas sejam mais experimentais. Outras serão mais escuras, outras mais inesperadas. Sinto que estes temas fazem parte daquela parede para onde atirei o barro e ele colou de forma estranha e pouco habitual. E curioso como sou, persegui a sua forma e acabei com estas”, conta David Fonseca.

O álbum estará disponível na sexta-feira, “em todas as plataformas de ‘streaming'”.

Nascido em Leiria, em 1973, David Fonseca deu-se a conhecer na música através dos Silence 4, que se estrearam em 1998 com o álbum “Silence becomes it”.