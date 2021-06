Com ilustrações de Madalena Moniz em papel escuro, o livro centra-se em dois irmãos, uma menina de cinco anos e um rapaz de sete, às voltas com o medo do escuro, no quarto, à noite. Isto porque a irmã teve um sonho mau com monstros, um do quais a dormir ao lado da cama.

Sempre a sonhar, a menina decide viajar com o irmão - também ele cheio de medo - para o centro do escuro, onde moram os monstros, para lá deixar aquele que a fazia ter sonhos maus.

Neste conto, David Machado explora a relação das crianças com o medo, com o desconhecido, com o poder da imaginação e a capacidade de ultrapassar as dificuldades.

David Machado, que tem publicado romances e contos, estende o trabalho de escrita também para o conto infantil, acompanhado sempre por diferentes ilustradores portugueses.

São dele livros como "A noite dos animais inventados", com Teresa Lima, e que lhe valeu o prémio Branquinho da Fonseca, "O tubarão na banheira", com Paulo Galindro, e "Os livros do rei", com Gonçalo Viana.