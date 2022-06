Netflix

Junho arranca com o regresso da série dinamarquesa " Borgen ", agora rebatizada para a 4.ª temporada com os "sufixos" Reino, o Poder e a Glória. Para quem não ouviu falar ou desconhece por completo do que trata, há quem diga que é uma espécie de "Os Homens do Presidente" à europeia. E, tal como a congénere norte-americana, vale a pena.

", agora rebatizada para a 4.ª temporada com os "sufixos" Reino, o Poder e a Glória. Para quem não ouviu falar ou desconhece por completo do que trata, há quem diga que é uma espécie de "Os Homens do Presidente" à europeia. E, tal como a congénere norte-americana, vale a pena. No entanto, há que sinalizar outras estreias de peso. Porque se é verdade que vem aí a 3.ª temporada de The Umbrella Academy , convém frisar que é mês de mandar... um valente binge! É que uma séries das mais aguardadas dos últimos meses chega finalmente a Portugal. Falamos, claro, da 6.ª temporada Peaky Blinders .

, convém frisar que é mês de mandar... um valente binge! É que uma séries das mais aguardadas dos últimos meses chega finalmente a Portugal. Falamos, claro, da 6.ª temporada . Para os fãs de Jennifer Lopez, há passagem obrigatória pelo documentário Half Time.

Dia / Série-Filme

02 - Estreia Borgen: O Reino, o Poder e a Glória

03 - Estreia O Voo do Pássaro

03 - Estreia Interceptor: Ameaça Terrorista

08 - Estreia Hustle: O Grande Salto

10 - Estreia Peaky Blinders T6

10 - Estreia Intimidade

10 - Estreia A Primeira Vítima

14 - Estreia Jennifer Lopez: Halftime

15 - Estreia Centauro

17 - Estreia A Cabeça da Aranha

22 - Estreia The Umbrella Academy 3

22 - Estreia Love & Gelato

24 - Estreia La Casa de Papel: Coreia

24 - Estreia O Homem de Toronto

24 - Homem Vs. Abelha

HBO Max

Se a Netflix começa bem a abrir o mês, a HBO Max fecha com uma série com mais de 50 nomeações para os Emmy desde que estreou em 2018: se ainda não sabe qual é, estamos a falar de... Westworld! A 4.ª temporada estreia no dia 27.

Dia / Série-Filme

01 - Estreia Spring Awakening: Those Who You’ve Known

03 - On My Way With Irina Rimes

07 - Estreia Irma Vep (série)

07 - Roswell: New Mexico T4

09 - The Janes

16 - O Pai da Noiva

24 - Menudo: Forever Young

25 - As Bruxas de Roald Dahl

27 - Estreia Westworld T4

Disney+

A casa do super-heróis e do Rato Mickey tem duas estreias que saltam desde logo à vista: 1) Ms. Marvel, série que segue a jovem Kamala Khan, uma adolescente americana muçulmana que ganha superpoderes; 2) Homicídios ao Domicílio, série de comédia sobre podcasts e crime e que foi uma deliciosa surpresa que estreou o ano passado.

Dia / Série-Filme

03 - Estreia Fire Island

08 - Estreia Ms. Marvel

15 - Estreia Love, Victor

24 - Estreia Rise: A História dos Antetokounmpo

28 - Estreia Homicídios ao Domicílio T2

29 - Estreia Baymax!

Apple TV+

Na plataforma de streaming da maçã o destaque tem de ir para a 3.ª temporada de For All Mankind, uma das melhores e mais bem cotadas séries da Apple+. Se nunca ouviu falar, diga-se que conta a história da conquista do Espaço entre EUA e Rússia no final da década de 60. Mas não se pense que é a aquela vem nos livros... é que aqui os russos chegaram primeiro à Lua!

Dia / Série-Filme

03 - Estreia Physical T2

03 - Estreia For All Mankind T3

17 - Estreia Cha Cha Real Smooth

17 - Estreia Home T2

24 - Estreia Loot

24 - Estreia Hello, Jack! The Kindness Show

Prime Video

Tal como acontece na Netflix e Apple +, a Prime Video também quer "começar logo a abrir". Ou seja, começa forte com a estreia da 3.ª temporada de The Boys , série dos anti-super-heróis.

, série dos anti-super-heróis. Aqui, esperem novidades nossas! No Acho Que Vais Gostar Disto temos algo especial programado pelo que achamos melhor subscrever o nosso podcast (aqui) e newsletter (aqui) para não perder as novidades e ficar de fora.

Dia / Série-Filme

03 - Estreia The Boys T3

08 - Estreia 355

10 - Estreia Fairmax T2

12 - Estreia Eve

15 - Estreia First Love

17 - Estreia O Verão Em Que Me Apaixonei

24 - Estreia Sem Limites

24 - My Fake Boyfriend

Cinemas

Depois do sucesso de Top Gun: Maverick , parece que a vontade de ir ao cinema está de volta. A pandemia mudou os hábitos de muitos, mas se os recordes do novo filme de Tom Cruise querem dizer alguma coisa é que a vontade de ver um filme na sala escura com pipocas está de regresso. E se assim é, este mês é o ideal para efeito, pois há escolhas para agradar miúdos e graúdos.

, parece que a vontade de ir ao cinema está de volta. A pandemia mudou os hábitos de muitos, mas se os recordes do novo filme de Tom Cruise querem dizer alguma coisa é que a vontade de ver um filme na sala escura com pipocas está de regresso. E se assim é, este mês é o ideal para efeito, pois há escolhas para agradar miúdos e graúdos. Vai dar-se a estreia de Mundo Jurássico: Domínio para fechar a nova trilogia da saga Jurassic Park (que traz ares de um remake com sabor nostálgico); o realizador de Romeu e Julieta (Baz Luhrmann) vai apresentar Elvis Presley às novas gerações; a Pixar pega numa das personagens mais acarinhadas de Toy Story (Buzz Lightyear) e vai ao infinito e mais além! Para os mais pequenos, os pais contem se calhar com uma visita aos Mínimos 2: A Ascensão de Gru.

Data

02/06

A Casa do Mal

O Que Nos Une

Revolta

09/06

Mundo Jurássico: Domínio

Operação Secreta

Turno da Noite

16/06

Buzz Lightyear

Good Luck to You, Leo Grande

O Sentido da Vida

23/06

Elvis

O Telefone Negro

30/06