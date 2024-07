“Querido Evan Hansen”, a adaptação portuguesa do musical “Dear Evan Hansen”, de Steven Levenson, está quase a chega no dia de 11 de setembro ao Teatro Maria Matos, anunciou hoje a produtora.

O musical que estreou na Broadway em 2016 e passou por várias cidades do mundo, esteve também em Londres no Noël Coward Theatre, onde ficou até 2021. Dos EUA ao Reino Unido, passando pelo Brasil, Canadá, Argentina, Finlândia, Israel, Austrália, Alemanha e República Checa, chega agora a Portugal pelas mãos da produtora que também trouxe “Avenida Q”, “Chicago” e “Mães”.

Este é um dos espetáculos mais premiados dos últimos anos. Ao longo do seu percurso arrecadou os mais importantes prémios da indústria, onde se contam, entre muitos outros, 6 Tonys, o Grammy para melhor álbum de teatro musical e 3 Lawrence Oliver.

