Com estreia em 2013, “Deixem o Pimba em Paz” conquistou o público com uma reinterpretação do repertório "pimba", tendo percorrido Portugal de Norte a Sul, ilhas incluídas, e atravessando fronteiras até aos Estados Unidos da América e Brasil.

Com centenas de apresentações realizadas desde a estreia, o sucesso de “Deixem o Pimba Em Paz” é um verdadeiro fenómeno que cativa público de várias gerações há 12 anos. Este ano, o espectáculo regressa a Lisboa numa celebração que acontece entre os dias 24 de junho e 16 de julho, no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

Este é um espetáculo com Bruno Nogueira, Manuela Azevedo, Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais.

O espetáculo é produzido pela Força de Produção e os bilhetes já estão disponíveis aqui. Custam 22 euros.

