Depois de dois episódios emocionantes, que foram o suficiente para nos deixar com personagens preferidas e detestadas, este novo capítulo não ficou nada atrás mas avançou uns quantos anos na história. Uma das últimas cenas que tínhamos visto mostrava o rei Viserys a anunciar que se iria casar com Alicent Hightower, melhor amiga da filha Rhaenyra. Agora, três anos depois, os dois têm um filho de dois anos, Aegon, e têm outro a caminho.

Como era de esperar, com a chegada do filho varão, há quem comece a questionar a sucessão de Rhaenyra e há vários tipos de pressão na corte neste momento: querem que Aegon seja herdeiro, querem que Rhaenyra cumpra o seu dever e case, e há até quem sugira que os dois formem um futuro power couple no Trono de Ferro. Claro que a rebelde Rhaenyra está contra todos os casamentos que lhe tentam arranjar e, mais uma vez, vai aproveitar para mostrar a sua irreverência.

No meio disto tudo, onde está Daemon? Se bem se lembram, terminámos o segundo episódio com a aliança entre Corlys e Daemon, que se juntaram depois de desavenças com Viserys, e que aproveitaram para unir forças contra o Alimentador de Caranguejos na guerra que se travava nos Degraus. Ora, depois de três anos, as batalhas continuam e esta união não parece estar a dar os melhores resultados.

Quando as novidades chegam aos ouvidos do Rei, este decide ajudar (mas leva o seu tempo). Mas ninguém fica admirado de saber que Daemon não gostou nada da ideia, pois não? Foi este o mote que abriu portas para “O” momento do episódio. É impossível ficar indiferente aos últimos minutos, ao ato heróico de Daemon, à sua coragem ao enfrentar centenas de homens e à sua postura quando arrasta metade do corpo do Engorda Caranguejos pelo chão. Será que é desta que temos Daemon de volta à Corte de Viserys ou a chegada de Aegon arruinou completamente as suas chances de ter poder? Não percam o próximo episódio de “House of the Dragon” na HBO Max, porque nós também não!

