Esta foi uma informação confirmada pela agência Getty Images referente a um retrato que foi partilhado pelo Palácio de Buckingham a 21 abril de 2023, no âmbito daquele que seria o 97.º aniversário da Rainha, que morreu em setembro de 2022.

Apesar de a fotografia ter sido publicada há quase um ano, só esta segunda-feira a Getty Images esclareceu que a imagem foi na realidade manipulada.

A fotografia foi tirada pela Princesa de Gales durante uma viagem da família Balmoral, na Escócia, no verão de 2022.

A imagem de família mostra a antiga monarca num sofá verde numa sala de estar em Balmoral, cercada por 10 crianças. Vestida com roupas de fim de semana, a Rainha olha diretamente para a câmara numa fotografia tirada que foi tirada apenas algumas semanas antes de morrer.

Os netos, Lady Louise Mountbatten-Windsor e James, Conde de Wessex, filhos do Duque e da Duquesa de Edimburgo, aparecem atrás.

Em frente estão Lena Tindall, filha de Mike e Zara Tindall, o príncipe George e a princesa Charlotte, os dois filhos mais velhos do Príncipe e da Princesa de Gales, Isla Phillips, filha de Peter Phillips, e o príncipe Louis, o filho mais novo do Príncipe e da Princesa de Gales.

Sentada à direita da monarca está Mia Tindall, com o bebé Lucas Tindall, enquanto à sua esquerda está Savannah Phillips, filha mais velha de Peter Phillips. Esta foi uma imagem íntima da família muito elogiada quando foi divulgada.

O príncipe Archie e a princesa Lilibet, filhos do Duque e da Duquesa de Sussex, Harry e Meghan, foram ausências notáveis nesta reunião familiar, sendo que moram a mais de 8.000 quilómetros de distância, em Montecito, na Califórnia. Na altura, os Duques de Sussex foram os únicos membros da família que não foram até à Escócia para estar com a rainha naquele último verão.

O jornal The Telegraph detalha "várias inconsistências" na imagem, nomeadamente uma linha vertical onde um pedaço do padrão da saia da Rainha não corresponde ao restante. Sublinham ainda uma sombra visível atrás da orelha do príncipe Louis e uma pequena mancha escura atrás do colarinho do príncipe George.

Um porta-voz da Getty disse ao The Telegraph: “A Getty Images reviu a imagem em questão e colocou uma nota de editor, afirmando que a imagem foi melhorada digitalmente na fonte”.

Esta polémica surge depois do Palácio de Kensington publicar a primeira fotografia oficial de Kate Middleton desde a sua cirurgia em janeiro, uma imagem que foi, entretanto, retirada pela AFP e outros serviços de imprensa por estar visivelmente manipulada. A princesa justificou a edição com o facto de ser uma "fotógrafa amadora".

Nos últimos meses não se sabe muito sobre a princesa, o que tem levado a inúmeras teorias da conspiração. Esta segunda-feira, os jornais The Sun e TMZ divulgaram um vídeo dos príncipes de Gales numa loja local, em Windsor. Esta é a primeira vez que Catherine é vista em público desde que foi operada.