A aldeia histórica de Sortelha, no concelho do Sabugal, assiste, no sábado, ao arranque da iniciativa "The Castles Quest", que vai permitir conhecer as 12 Aldeias Históricas de Portugal em bicicleta.

A terceira edição do evento organizado pela Associação de Desenvolvimento Turístico - Aldeias Históricas de Portugal, começa no sábado em Sortelha e termina no dia 22, nessa mesma aldeia histórica. Segundo a organização, são cerca de 40 bicicletas que vão percorrer os caminhos da GR22 - Grande Rota das Aldeias Históricas, que tem "um percurso circular que passa pelas 12 Aldeias Históricas de Portugal". À semelhança dos cavaleiros medievais, os participantes na iniciativa "The Castles Quest" irão "conquistar castelos, fortalezas e aldeias, com a única diferença a ser a forma de locomoção: bicicletas BTT em vez de cavalos", explica a Associação Aldeias Históricas de Portugal em comunicado enviado à agência Lusa. "Serão 560 quilómetros repletos de cariz histórico que vão ficar na memória de quem os pedalar", acrescenta. O "The Castles Quest" não é uma competição, uma vez que não há classificações, vencedores ou vencidos, mas os participantes têm de completar uma missão, é referido. De acordo com a entidade promotora, "o percurso a efetuar é percorrido ao ritmo de cada um, mas, para o desafio ser completado com sucesso, os 'cavaleiros' necessitam de passar por pontos pré-definidos nas 12 Aldeias Históricas de Portugal, tendo um limite máximo de tempo para o fazer". Continuar a ler O desafio de "percorrer centenas de quilómetros, numa filosofia de 'bikepacking', em locais de elevado interesse histórico, como são os territórios das Aldeias Históricas de Portugal", pode ser realizado a solo ou em equipas. O percurso também pode ser dividido, podendo cada elemento da equipa fazer uma parte do mesmo. Segundo os promotores, há duas formas de enfrentar o desafio: "uma aventura de oito dias", que começa no sábado e que tem como limite o final do dia 22, e "uma aventura mais curta, de quatro dias", dos dias 19 a 22. "A aventura de oito dias é um percurso circular, de 560 quilómetros, que acompanha a GR22. Começa e termina na Aldeia Histórica de Sortelha e a missão dos participantes será 'conquistar' as 12 Aldeias Históricas de Portugal", lê-se. Depois de Sortelha, o percurso segue por Castelo Mendo, Almeida, Castelo Rodrigo, Marialva, Trancoso, Linhares da Beira, Piódão, Castelo Novo, Idanha-a-Velha, Monsanto e Belmonte, regressando a Sortelha. Os participantes na "aventura de quatro dias" irão também pedalar pela GR22, durante cerca de 330 quilómetros, sendo que a partida e a chegada serão igualmente em Sortelha, passando pelas Aldeias Históricas de Belmonte, Piódão, Castelo Novo, Idanha-a-Velha e Monsanto. O evento obedece a todos os requisitos internacionais de sustentabilidade, a nível da preservação da natureza e do património. As Aldeias Históricas de Portugal são o primeiro destino em rede a nível mundial e o primeiro destino nacional a receber a certificação BIOSPHERE© Destination.