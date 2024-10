Na newsletter de setembro para se ganhar bilhetes para a peça 'Querido Evan Hansen', o desafio era o de enviar um pequeno texto, com o tema: “Até onde é que é aceitável mentir?”.

O melhor texto ganhou um convite duplo e pertence a Mariana Gomes. Pode ser lido aqui:

Em muitas situações, pequenas omissões ou mentiras são justificadas como uma maneira de evitar sofrimento ou conflitos, como as chamadas "mentiras piedosas".

No entanto, a linha entre o que é aceitável e o que não é pode ser ténue, variando conforme a moral, a cultura e as circunstâncias específicas.

Alguns filósofos e psicólogos defendem que mentiras são aceitáveis quando o benefício para o outro é evidente e os danos são mínimos ou inexistentes. Porém, em contextos de confiança mútua, como relações pessoais e profissionais, a honestidade tende a ser mais valorizada, e a mentira geralmente é menos aceitável.

Outros fatores que podem influenciar o que é considerado "aceitável" incluem a intenção por trás da mentira (se é altruísta ou egoísta), as consequências dela e se a verdade causaria um impacto negativo desnecessário.

Em outubro:

Este mês na newsletter é possível ganhar-se dois convites para os sucessos da UAU 'O Amante do meu Marido' que regressa para curta temporada no Armando Cortez, em Lisboa, e 'Cenas Que Acontecem' que está prestes a chegar ao Sá da Bandeira, no Porto.

Para poder ter acesso aos dois convites duplos que oferecemos para cada uma destas peças basta assinar a 'Três Pancadas' e responder aos desafios no texto da newsletter.

Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link e esperar por dia 30 de outubro, data de lançamento da próxima edição.