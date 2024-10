Depois do sucesso em Lisboa 'Cenas Que Acontecem' está prestes a chegar ao Sá da Bandeira

Depois do êxito estrondoso em França, países francófonos e em Lisboa, a peça “Drôle de Genre” de Jade-Rose Parker, nova revelação da dramaturgia francesa, chega agora ao Teatro Sá da Bandeira numa encenação de Hélder Gamboa de 22 novembro a 1 dezembro.

Segundo a sinopse, Carla é uma mulher elegante e desejável que dá apoio incondicional ao marido, Francisco Cunha de Mascarenhas, um político em plena campanha eleitoral. O seu dia-a-dia gira em torno de Francisco, mas uma novidade inesperada vira literalmente do avesso a vida do casal. Carla afinal não é a esposa tradicional dos últimos 30 anos!! E como “uma surpresa nunca vem só”, Luísa, filha do casal, chega para lançar ainda mais confusão!

O elenco é composto por Ângela Pinto, Beatriz Barosa, Manuel Marques e Luís Esparteiro. Esta é uma produção da UAU e Tenda Produções.

Os bilhetes já estão à venda, sendo classificação deste espetáculo é para maiores de 14 anos. Podem ser adquiridos aqui e custam entre 15 e 22 euros.