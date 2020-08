Quinta-feira, dia 13 de agosto

Estreias no cinema

“Contigo Para Sempre” : romance realizado por Scott Speer, sobre um jovem casal de namorados que é inesperadamente separado por um acidente de viação. Estreia nos cinemas.

“O Jardim Secreto” : drama de fantasia realizado por Marc Munden, sobre três crianças desajustadas que descobrem um jardim repleto de aventura e magia. Estreia nos cinemas.

“Golpe de Sol” : drama português realizado por Vicente Alves do Ó, sobre 4 amigos na casa dos 40 (interpretados por Nuno Pardal, Oceana Basílio, Ricardo Barbosa e Ricardo Pereira) que se juntam num fim de semana onde uma inesperada chamada telefónica interrompe a tranquilidade do campo. Estreia nos cinemas.

“O Nosso Tempo” : drama realizado por Carlos Reygadas, sobre as traições no seio de uma família que vive num rancho no México. Estreia nos cinemas.

Começa o Festival Política (4ª edição)

Esta edição do festival é dedicada ao ambiente e propõe-se a debater a sustentabilidade, convidando a repensar a sociedade actual e os moldes em que gerimos os ecossistemas. O programa prevê várias atividades gratuitas como cinema, conversas, debates, concertos, workshops ou arte que nos convida a repensar a sociedade atual.

Onde: Cinema São Jorge, Lisboa.

Quando: De 13 a 16 de Agosto.

* mais informações em https://festivalpolitica.pt/

Arranca o Noites F 2020

Em alternativa à realização do Festival F, no centro histórico de Faro, a organização do evento programou uma série de Noites F que terão desde concertos a espetáculos stand up. Esta quinta-feira estará lá Diogo Piçarra, seguido de César Mourão no dia seguinte. Os preços dos bilhetes variam entre 10€ e 20€ e estão à venda em Blueticket, Fnac, Worten e El Corte Ingles.

Onde: Largo da Sé, Faro.

Quando: De 13 de Agosto a 13 de Setembro, a partir das 22h.

* mais informações em https://www.festivalf.pt/pt/menu/1019/noites-f.aspx

Concerto de Piruka

O artista de hip hop estará no palco do Hard Club, Porto, esta quinta-feira. O concerto poderá ser visto ao vivo ou então através de um direto. Caso vá ver o Piruka ao vivo, não se esqueça de que o uso da máscara é obrigatório durante o concerto.

* mais informações aqui.

Inauguração Casa do Capitão

Este novo espaço no Hub Criativo Beato é uma iniciativa cultural pop-up que terá diferentes programações todas as semanas, dirigidas a todas as idades: concertos, oficinas, DJ Sets, leituras, etc. Estará aberto de quinta a domingo até outubro.

Hoje arranca com a exposição "Esplendor na Relva", com peças de Simão Simões e Maria Goes e curadoria de Mantraste, a partir das 18h; seguida de concerto no terraço de Fado Bicha (8€), às 19h. Para encerrar a noite, um set do DJ A Boy Named Sue (2€), às 20.00.

Onde: Rua do Grilo, 119, Lisboa.

Quando: Quinta-Sexta, das 17h-00h / Sábado-Domingo, das 10h-00h.

Sexta-feira, dia 14 de agosto

Em cartaz

“An American Pickle” : comédia realizada por Brandon Trost, sobre um imigrante (interpretado por Seth Rogen) que cai num tanque de pickles e é preservado durante 100 anos. Estreia na HBO.

“Project Power” : filme de super-heróis realizado por Ariel Schulman e Henry Joost, com a participação de Joseph Gordon-Levitt, Jamie Foxx, Casey Neistat, entre outros. Estreia na Netflix.

“Made In a Day” : série documental sobre como é que produtos como os ténis da New Balance ou o whiskey Jack Daniels são feitos. Estreia esta sexta-feira, às 23h, no canal National Geographic.

Sagres Sunset Shots

Três dias de microconcertos de vários artistas e DJs nacionais com o pôr-de-sol de Sagres como fundo. O evento, organizada pelo Turismo do Algarve, em conjunto com o município de Vila do Bispo, é feito pela primeira vez através de livestream. Nesta sexta-feira o palco será de Cuca Roseta e do Dj Christian F.

Onde: em VisitAlgarve, Algarve Tourism, VisitAlgarve_ES e Município de Vila do Bispo, e no canal de YouTube VisitAlgarve.

Quando: De 14 a 16 de Agosto, entre as 20h e as 21h.

* mais informações aqui.

José Cid nas Noites de Verão em Gaia

Depois de Herman José, Mariza, Ana Moura e Pedro Abrunhosa, é a vez de José Cid pisar os palcos das Noites de Verão em Gaia. O concerto terá início às 22h, mas a entrada no recinto é feita 2h antes para evitar filas. O festival ao ar livre terminará a 22 de Agosto com Xutos & Pontapés.

Onde: Estádio Municipal de Gaia

Quando: Dia 14 de Agosto, às 22h.

Quanto: 10€

* mais informações aqui.

Sábado, dia 15 de agosto

Aula de culinária no CCB

Que tal um showcooking ao ar livre completamente dedicado às comidas do mundo e aos seus ingredientes inusitados? Este sábado, o chef Pedro Monteiro estará no CCB a demonstrar como a culinária varia ao redor do globo. A entrada é completamente gratuita.

Nota: É obrigatório o uso de máscara para o acesso ao local.

Onde: CCB

Quando: Dia 15 de Agosto, às 11h30.

DGS - Diversão Geral de Saúde

Este circo propõe um novo imaginário de animação de rua associado às normas de precaução e contenção do Covid-19, refletindo os estados extremos de inocência e de ingenuidade, de segurança e de controlo, de obediência e de alarmismo e sensibilizando o público para as suas emoções mais recentes - tudo através do riso.

Onde: Santa Cruz, Torres Vedras.

Quando: 15 de Agosto, às 22h.

Domingo, dia 16 de agosto

Circuito dos 2500 degraus de Lisboa

Quer ficar a saber um pouco mais sobre Lisboa? Neste domingo, poderá percorrer diversas escadarias totalizando no final 2500 degraus, num verdadeiro exercício de montanha russa. Ao longo de 7km irá passar por vários locais de interesse, como miradouros, praças, becos e pátios.

Ponto de encontro: Campo das Cebolas

Quando: 16 de Agosto, às 9h30.

* mais informações em https://caminhando.pt/eventos/circuito-dos-2500-degraus-lisboa/

Concerto de António Zambujo em live streaming

Se não quiser sair de casa, pode ver António Zambujo a partir do conforto do seu sofá. Através da plataforma Bol vários nomes da música portuguesa têm feito concertos em direto durante o mês de Agosto.

Onde: Aqui.

Quando: 16 de Agosto, às 18h.

* mais informações em https://liveacasinha.pt/

Segunda-feira, dia 17 de agosto

Arranca o Bairro em Festa’20

Este ano o Bairro em Festa leva concertos, espetáculos, exposições, cinema, debates e gastronomia aos bairros do Intendente, Pena, Anjos e Arroios, fazendo da Avenida Almirante Reis “a coluna vertebral” de um território. A entrada é gratuita mas deverá fazer a reserva de até 2 bilhetes por pessoa em bairroemfesta@gmail.com.

Quando: De 17 a 23 de Agosto

* mais informação em https://bairroemfesta.pt/

Começa o Sons Na Minha Terra

O Município da Lourinhã apresenta “Sons Na Minha Terra”, onde músicos nacionais e locais são convidados a atuar em lugares identitários do concelho. Os concertos irão ser transmitidos em direto a partir da página de Facebook do município.

Para abrir o festival Noiserv irá atuar no Forte de Paimogo.

Quando: De 17 de Agosto a 21 de Setembro.

* mais informações aqui.

Quarta-feira, dia 19 de agosto

“Parasitas” no Cinema Paraíso

Évora está a promover um ciclo de cinema ao ar livre desde finais de Junho. Esta quarta-feira poderá ver o filme vencedor de Óscar de Melhor Filme “Parasitas”, às 22h. A entrada é gratuita mediante a lotação: deverá levantar o seu bilhete no local, no período das 3 horas que antecede a sessão.

Onde: Parque da Devesa, Évora.

* mais informações em http://www.parquedadevesa.com/_cinema_paraiso_-_parasitas

Edição por Larissa Silva