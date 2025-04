A loucura do chocolate do Dubai claramente marcou as partidas deste ano, com a editora LeYa a prepor uma falsa campanha de oferta de um chocolate na compra de um livro.

A marca de brinquedos 100% portuguesa Science4you também aderiu à tendência com um novo brinquedo que é uma fábrica de chocolate do Dubai na qual, numa campanha especial é possível encontrar uma viagem ao Emirado num "bilhete dourado".

A IKEA, anunciou também ter lançado um novo produto, as "almôndegas de chocolate do Dubai" e os rebuçados Dr. Bayard participaram nas redes sociais ter um novo sabor também baseado no chocolate que enlouqueceu a internet. "Dubais-te passar com o novo sabor do doutor", dizem nas redes sociais.

Ainda nas campanhas dedicadas ao setor alimentar, a cadeia de Pastéis de Nata, Manteigaria promete expandir-se para o Índico.

Já a Pizza Hut propõe também um novo sabor de pizza no menu: a pizza de laranja para os verdadeiros "Orange Lovers".

O Sport Clube União Torreense promete uma das maiores estrelas do mundo na celebração 108 anos do clube, neste caso a cantora norte-americana Taylor Swift.



A produtora Força de Produção, também se juntou a esta brincadeira com um comunicado "extremamente oficial", sobre o novo musical 'A Família Addams'.

E a marca de produtos sexuais Control também assinalou o dia.

A Polícia Judiciária lembra ainda que "Lidar com a mentira faz parte do trabalho da PJ".

A GNR lembra que o "detetor de mentiras" nunca falha.