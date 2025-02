A iniciativa é limitada aos casais que comparecerem pessoalmente e fizerem o pedido de casamento no local, avança estação espanhola Telecinco.

Os pedidos serão gravados em vídeo e as três mais originais serão publicadas nas redes sociais para serem submetidas a uma votação.

A empresa de produtos alimentícios gourmet Ostrea Sur, vai oferecer as 500 ostras ao casal que fizer o pedido de casamento mais original. As instalações da empresa são localizadas no parque industrial de La Negrilla.

A Ostrea Sur compromete-se a oferecer 500 ostras francesas Fine de Claire no dia do casamento.

Os interessados ​​devem comparecer na próxima sexta-feira, dia 14 de fevereiro, na loja localizada na rua Laminadora, 19, no polígono industrial La Negrilla, em Palmete, das 11h00 às 13h00, em Sevilha, Espanha.

Os proprietários do Ostrea Sur, David García Pruna e José Manuel Pérez, afirmam que com esta iniciativa pretendem também "colaborar de alguma forma e na medida do possível com as despesas significativas que estes futuros casais terão de enfrentar quando se casarem".