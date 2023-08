Os jovens com idades entre os 12 e 29 anos vão ter entradas gratuitas em museus, monumentos e palácios da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) no sábado, no âmbito do Dia Internacional da Juventude, anunciou hoje aquela entidade.

