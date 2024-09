Numa viagem a bordo da rede mágica, a destemida Pilar faz ecoar um apelo para que sejamos mais atuantes na preservação do nosso planeta.

Num espetáculo encenado por Symone Strobel e ilustrado por Joana Penna 'Diário de Pilar na Amazónia' é a nova aposta do TIO que estreia no dia 7 de setembro.

"Preocupados com as consequências nocivas do desmatamento, Pilar, Breno e o gato Samba transportam-se para a floresta amazónica, onde ficam amigos de Maiara. Juntos, eles enfrentam um perigoso grupo de madeireiros que querem destruir a floresta, colocando pessoas, flora e fauna em risco", avança a sinopse.

"Navegando pelos rios Amazonas, Solimões, Negro e Tapajós, os amigos têm encontros surpreendentes com a Iara e o Curupira, além de momentos inesquecíveis no meio da belíssima natureza local. Nessa viagem repleta de aventuras e descobertas, Pilar vive experiências incríveis e transformadoras", sublinham.

O espetáculo custa entre os 10 e os 15 euros e é para maiores de seis anos e os bilhetes já estão à venda aqui.