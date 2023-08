De acordo com a promotora Everything is New, a banda anunciou que o concerto em Portugal faz parte da digressão “Still… At Their Very Best”, com datas anunciadas no Reino Unido e na Europa, últimos concertos de apresentação do álbum “Being Funny In A Foreign Language”, quinto de estúdio da banda de pop-rock.

O grupo causou polémica em julho, no Festival Good Vibes em Kuala Lumpur, na Malásia, quando o vocalista, Matty Healy, criticou as leis anti-LGBTQIA do país e beijou um membro da banda no palco, o baixista Ross MacDonald.

O Ministério das Comunicações daquele país do sudeste asiático acabou por cancelar todo o evento – que deveria durar três dias – porque na Malásia os atos homossexuais são ilegais e puníveis com pena de prisão que pode chegar a 20 anos.

Os The 1975 foram este ano cabeça de cartaz do festival SBSR, que decorreu em julho na Herdade do Cabeço da Flauta, perto do Meco, concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal.

A digressão anterior da banda – “At Their Very Best” – percorreu palcos nos EUA, Canadá, Reino Unido, Europa, Austrália, Nova Zelândia e Ásia ao longo dos últimos nove meses, com mais de 500 mil bilhetes vendidos, segundo a organização.

Os The 1975 também anunciaram recentemente diversos formatos de edição limitada do seu álbum de estreia para celebrar o décimo aniversário do disco, disponível a partir de 01 de setembro, data original de lançamento do álbum em 2013, passados exatamente 10 anos.

Os The 1975 foram distinguidos como Melhor Atuação Rock/Alternativa nos BRIT Awards de 2023.

Os bilhetes para o concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, a 26 de fevereiro de 2024, ficam disponíveis no dia 08 de setembro, a partir das 10:00 nos locais habituais, e em everythingisnew.pt, segundo a promotora.